Биохимик рассказала, работает ли паста Амосова

8 ноября, 19:00
Паста Амосова — это витаминная смесь из сухофруктов, орехов, лимона и меда, названная в честь выдающегося кардиохирурга Николая Амосова. Рецепт обещает укрепить иммунитет и защитить сердце. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик Анна Дивинская рассказала о пользе пасты и как она работает.
«Классический состав включает курагу, изюм, чернослив, грецкие орехи, лимон и мед в равных пропорциях. С биохимической точки зрения, это концентрат биологически активных веществ.
Сухофрукты богаты калием (до 1500 мг на 100 г в кураге), который регулирует сердечный ритм и артериальное давление. Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту — растительную омега-3, полезную для сосудов. Лимон обеспечивает витамином С, а мед — быстрыми углеводами и антиоксидантами», — сказала эксперт.
Смесь действительно может быть полезна как натуральный источник микроэлементов, особенно зимой при дефиците свежих фруктов.
Однако две столовые ложки такой пасты содержат 150-200 ккал и 30-40 г сахара. Для сравнения: дневная норма добавленных сахаров — максимум 30 г. Мед и сухофрукты быстро повышают глюкозу крови. При диабете и инсулинорезистентности это опасно. Орехи богаты щавелевой кислотой, которая может спровоцировать образование камней в почках у предрасположенных людей. Мед, орехи и цитрусовые — аллергенные продукты.
«Паста противопоказана при сахарном диабете, ожирении, мочекаменной болезни, аллергии на компоненты. С осторожностью ее едят при заболеваниях ЖКТ из-за обилия клетчатки и органических кислот», — отметила специалист.
Паста Амосова — не панацея и не лекарство. Это калорийный десерт с полезными свойствами. Здоровому человеку одна чайная ложка в день не навредит и обеспечит порцию микроэлементов. Но заменить сбалансированный рацион, физическую активность и полноценный сон она не может, подчеркнула Дивинская.
«Если хотите попробовать, начните с половины чайной ложки, храните в холодильнике не более двух недель и учитывайте калории в общем рационе», — подытожила биохимик.
Poet Mechtayuschy
Отличная паста, но только норма должна быть, а то лишние колории, а так супер! Спасибо
13.11.2025
ShadowPavel
Бабушка в детстве нам по ложке каждый день давала И сама с чаем пила, до 98 лет прожила
12.11.2025
Niikiitic
Боже мой что за сахарная бомба
10.11.2025
BobIG
Лучше все по отдельности съесть, больше пользы и удовольствия будет
10.11.2025
Olya Kalachikova
Если норма, не навредит. Стоит попробовать, наверное ещё и вкусно! :yum:
09.11.2025
Lego
Помню, когда был дефицит остальных продуктов, покупали все это на рынке и всю зиму спасались от авитаминоза. Сейчас уже не актуально
09.11.2025
Ольга РОМАНОВА
Бомба состав поиогае как осенью,так при различных заболеваний
09.11.2025
Алекс Крот
Это же кладь витаминов
09.11.2025
Jubmoj
Ням ням вкусненько
08.11.2025
Слава Иванов
Хороший состав, но все в меру должно быть , обдуманнно. Всем здоровья
08.11.2025