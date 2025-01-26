Биохимик развеяла мифы об изотониках

Нутрициолог, биохимик, психолог РПП Анна Дивинская в беседе с «СЭ» рассказала, что такое изотоники, как они работают и развеяла популярные мифы о продукте.

«Изотоники — это спортивные напитки, которые помогают поддерживать баланс жидкости, минеральных солей и энергии в организме во время длительных и интенсивных тренировок», — отметила эксперт.

Электролитный баланс организма — это необходимое для полноценного функционирования количество жидкости, калия и натрия. Эти элементы нужны, чтобы переносить к тканям тела кислород и питательные вещества и регулировать теплоотдачу. При интенсивных тренировках длительностью более одного часа они расходуются очень активно. Если ничего не пить во время таких интенсивных занятий, наступит обезвоживание организма.

«При потере более 2% жидкости во время интенсивных занятий спортом, кровь густеет и начинает повышаться температура тела. Для компенсации этого состояния, организм активно пытается поддержать кровообращение и потоотделение. А это, в свою очередь, провоцирует еще большие потери жидкости — и так круг замыкается. И если человек и дальше продолжит тренировку с той же степенью интенсивности и не будет пить, это неизбежно приведет к сильным мышечным судорогам, головной боли, снижению сердечного выброса и нарушению кровоснабжения мышц и всего тела», — подчеркнула специалист.

Кроме того, при высокоинтенсивной физической нагрузке такой дисбаланс электролитов приводит к истощению, галлюцинациям и может спровоцировать тепловой удар. Но просто пить воду во время интенсивных тренировок недостаточно, обратила внимание нутрициолог. Можно столкнуться с гипонатриемией — задержкой жидкости в организме из-за снижения уровня натрия в крови. Это состояние характеризуется тошнотой, головной болью, спазмами, слабостью и иногда даже спутанностью сознания, отеком мозга и дыхательной недостаточностью. Именно по этой причине для длительных тренировок используют изотоники.

«В зависимости от концентрации активных веществ, бывают разные виды спортивных напитков. Изотоники имеют концентрацию 6-8% необходимых веществ на 100 мл воды, что похоже на концентрацию веществ в плазме крови. Также есть напитки «гипотоники». В них содержание веществ ниже, чем в изотониках: 4-6%. Еще существуют «гипертоники», в которых концентрация доходит до 10%», — сказала биохимик.

По словам Дивинской, изотоники необходимы для поддержания не только электролитного баланса, но и обеспечения организма углеводами — энергией, необходимой для интенсивной или продолжительной тренировки.

Средний допустимый объем употребления изотоника — 500 мл в один час тренировки. Дозировка устанавливается индивидуально для каждого спортсмена. При приеме изотоника эксперт рекомендует учитывать количество выпитой воды.

Также специалист в беседе с изданием рассказала о распространенных мифах, связанных с изотониками. Например, есть убеждение, что их нужно пить всем и всегда. Однако Анна подчеркнула, что изотонические напитки эффективны только при высоких физических нагрузках и длительности тренировок более 45 минут. Для человека, который не нуждается в восполнении электролитов и не занимается спортом, они могут быть вредны.

«Еще один миф — изотоники помогают похудеть. Они не способствуют быстрому сбросу веса. Особенно готовые напитки с сахаром и различными подсластителями в составе», — объяснила специалист.

Также Дивинская не согласна с убеждением, что изотоники поддерживают высокий уровень активности. По ее словам, они помогают увеличить выносливость мышц, но открыть «второе дыхание» во время тренировки с помощью изотоника не получится.

«Кроме того, распространен миф, что изотоники можно заменить энергетическими напитками или алкоголем. Энергетики или спиртное влияют на водно-солевой баланс в противоположную сторону, вызывая усиленное потоотделение, учащенное сердцебиение и оказывая мочегонный эффект», — подытожила биохимик.