Биолог назвал полезный для сердца и фигуры орех

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Миндаль полезен для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствует снижению веса. Об этом Life.ru сообщил клеточный биолог Александр Созыкин.

По его словам, орех снижает уровень холестерина, а также стимулирует приток крови к внутренним органам.

«Миндаль можно использовать как продукт для снижения уровня сахара в крови, поскольку он отличный источник магния. В день рекомендуется съедать 10-16 миндальных орехов», — добавил специалист.

Александр Созыкин отметил, что миндаль также помогает бороться с лишним весом и ожирением. В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после употребления ореха сохраняется долгое ощущение сытости.

Кроме того, миндаль борется с анемией, так как в нем содержится большое количество железа и витаминов, способствующих выработке гемоглобина.

Однако биолог предупреждает, что миндаль — аллергенный продукт. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными.