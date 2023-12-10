Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с раком

Некоторые продукты питания способствуют профилактике и лечению онкологических заболеваний, считает биолог-генетик Ирина Мальцева. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, ученые выяснили, что включение в рацион определенных продуктов повышает эффективность лечения рака. Кроме того, биолог назвала семь «чемпионов» в терапии и профилактике рака молочной железы.

«Это зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи. За счет содержания особых фитонутриентов эти продукты могут препятствовать образованию или развитию опухолей», — объяснила специалист.

Также врач отметила, что отличной профилактикой глиомы — злокачественной опухоли, которая поражает головной мозг — будет правильное соотношение жирных кислот в рационе. Помимо этого, в лечении некоторых видов онкологии можно использовать грибы, добавила Мальцева.

«Различные виды рака на стадии метастазирования могут быть остановлены с помощью грибов. Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс. За счет бета-глюканов они могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать опухоль», — пояснила биолог.

В конце интервью медик посоветовала обсудить состав рациона с лечащим врачом.