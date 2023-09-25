Биолог раскрыл полезные свойства опят

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин назвал полезные свойства опят. По словам специалиста, они содержат большое количество пищевых веществ, богаты витамином D, кальцием, калием, магнием и аминокислотами.

«Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов», — приводит слова эксперта Life.ru.

Также опята помогают бороться с воспалениями и поддержать здоровье печени.

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