Биолог раскрыл полезные свойства опят

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин назвал полезные свойства опят. По словам специалиста, они содержат большое количество пищевых веществ, богаты витамином D, кальцием, калием, магнием и аминокислотами.
«Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов», — приводит слова эксперта Life.ru.
Также опята помогают бороться с воспалениями и поддержать здоровье печени.
Ранее «СЭ» рассказывал, как правильно чистить грибы.
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