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Более 60% блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению
Питание и еда

Сегодня, 14:20

1 мин.

Более 60% блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению

Мария Маковей
Автор
Еда из доставки
Фото twinsterphoto/istockphoto.com
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В 62,5% блюд, заказанных в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов, сообщают «Известия».

Как передает издание, на анализ в лабораторию отправили продукцию ведущих сервисов доставки — «Вкусвилл», «Перекресток», «Яндекс. Лавка», «Самокат», «Шоколадница», «Тануки», Grow Food и Level Kitchen. При этом на исследование отправлялись по две пробы от каждого бренда — горячее и салат.

Блюда исследовались на патогенную кишечную палочку E.coli, а также на другие бактерии группы кишечной палочки (колиформы), S.aureus (стафилококк), Salmonella (сальмонелла), КМАФАнМ (общее микробное число). Рыбу проверяли на наличие Listeria (листерий).

Согласно результатам исследования, в 10 из 16 образцов зафиксировали превышение двух показателей — по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число).

«Продукция лишь двух брендов оказалась «чистой». Это «Самокат» и «Перекресток», хотя в некоторых пробах показатели прошли четко по верхней границе нормы», — передают «Известия».

Также нарушения не обнаружились в куриных шницелях от «ВкусВилла» и «Шоколадницы».

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