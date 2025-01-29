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Бренд-шеф поделился рецептом овощного стейка на ужин
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Бренд-шеф поделился рецептом овощного стейка на ужин

Мария Задорожная
Автор
Запеченный сельдерей
Фото Alexander Donin, iStock
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Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов рассказал «СЭ», как приготовить стейк из корня сельдерея. Для приготовления необычного овощного блюда необходимо подготовить один корень сельдерея, 40 мл оливкового масла, по 10 г горчицы дижонской и кленового сиропа, 70 мл соевого соуса. Также потребуется один зубчик свежего чеснока, 50 г лука-шалот, 60 г мирина, 10 г имбиря, 40 мл рисового уксуса и 15 г темного кунжутного масла. Еще понадобится 5 г обжаренных семян кунжута, соль и перец — по вкусу.

Для начала нужно приготовить соус, а именно мелко нарезать лук-шалот, натереть на мелкой терке имбирь, смешать все ингредиенты и оставить настаиваться на 30-40 минут. Затем очистить корень сельдерея и нарезать кольцами толщиной 1,5-2 см, также сделать насечки крест-накрест с двух сторон и мелко порубить чеснок.

Чтобы приготовить маринад, нужно смешать оливковое масло с горчицей, кленовым сиропом, соевым соусом и рубленым чесноком.

«Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, застелите противень пергаментом. Выложите сельдерей на пергамент, смажьте маринадом и запекайте 20 минут. Затем переверните, смажьте еще раз маринадом и запекайте еще 15 минут до готовности. Перед подачей полейте соусом», — подытожил эксперт.

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