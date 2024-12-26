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Бренд-шеф поделился рецептом советского блюда для праздничного стола
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Бренд-шеф поделился рецептом советского блюда для праздничного стола

Мария Задорожная
Автор
Бутерброды со шпротами.
Фото Angelika Mostova, iStock
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Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов поделился с «СЭ» рецептом советского блюда для новогоднего стола. Он советует приготовить бутерброды со шпротами.

Для этого потребуется 8 кусков бородинского хлеба, 160 г шпрот, 20 г сливочного масла, 100 г свежего огурца и 40 г твердого сыра. Также нужно подготовить 80 г майонеза, 10 г чеснока и 5 г зелени.

Сначала следует нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки. Потом тонко нарезать огурец, а сыр натереть на терке. Следом измельчить чеснок и зелень.

Смешайте сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью. Получившимся соусом смажьте каждый ломтик хлеба, а сверху выложите огурец и шпроты», — добавила повар.

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