Бренд-шеф поделился рецептом советского блюда для праздничного стола

Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов поделился с «СЭ» рецептом советского блюда для новогоднего стола. Он советует приготовить бутерброды со шпротами.

Для этого потребуется 8 кусков бородинского хлеба, 160 г шпрот, 20 г сливочного масла, 100 г свежего огурца и 40 г твердого сыра. Также нужно подготовить 80 г майонеза, 10 г чеснока и 5 г зелени.

Сначала следует нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки. Потом тонко нарезать огурец, а сыр натереть на терке. Следом измельчить чеснок и зелень.

Смешайте сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью. Получившимся соусом смажьте каждый ломтик хлеба, а сверху выложите огурец и шпроты», — добавила повар.