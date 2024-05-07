Британские ученые назвали самые опасные сладости

Британские ученые изучили продукцию 10 крупнейших производителей и обнаружили, что 78 процентов их товаров вредны для здоровья. Причина — чрезмерное содержание жира, соли и сахара, пишет The Guardian.

Так, лидерами антирейтинга стали компании Mondelez International и Ferrero. Первая производит сладости Alpen Gold, Milka, Barni, Oreo и много других брендов, вторая выпускает Kinder, Nutella, Raffaello, Ferrero Rocher и Tic Tac.

Также ученые отметили, что сладости в детском возрасте могут привести к нарушению метаболизма и ожирению. А регулярное и чрезмерное потребление сахара негативно воздействует на мозг, приводит к хроническому стрессу, из-за чего через время может развиться расстройство памяти.