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Сегодня, 15:00

Британские ученые обнаружили неожиданное полезное свойство авокадо

Мария Маковей
Автор
Авокадо на столе
Фото locknloadlabrador/istockphoto.com
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Как сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на данные научного журнала Science Direct ученые из Имперского колледжа Лондона провели необычное исследование. Они обнаружили, что употребление авокадо снижает риск развития сахарного диабета.

В исследовании приняли участие более 6,8 тысяч человек в возрасте 45-84 лет. Желающих набрали в период с 2000 по 2002 год.

«Каждые 18 месяцев ученые оценивали состояние здоровья участников и обновляли информацию об их пищевых привычках. Исследование завершилось в 2018 году», — сообщает издание.

По итогу исследователи выяснили, что у добровольцев, которые каждый день ели авокадо, риск развития диабета значительно ниже, чем у тех, кто не употреблял фрукт. Их анализ крови показал, что авокадо способен поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Вероятнее всего, защитные свойства фрукта связаны с содержащейся в нем клетчаткой. Она не усваивается в процессе пищеварения и замедляет всасывание других углеводов, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови при сахарном диабете.

Кроме того, авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами. Однако их положительное влияние на организм человека до конца не изучено.

Ранее «СЭ» рассказывал, сколько авокадо можно съедать в день без вреда для здоровья.

Польза и вред
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