Британские ученые обнаружили неожиданное полезное свойство авокадо

Как сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на данные научного журнала Science Direct ученые из Имперского колледжа Лондона провели необычное исследование. Они обнаружили, что употребление авокадо снижает риск развития сахарного диабета.

В исследовании приняли участие более 6,8 тысяч человек в возрасте 45-84 лет. Желающих набрали в период с 2000 по 2002 год.

«Каждые 18 месяцев ученые оценивали состояние здоровья участников и обновляли информацию об их пищевых привычках. Исследование завершилось в 2018 году», — сообщает издание.

По итогу исследователи выяснили, что у добровольцев, которые каждый день ели авокадо, риск развития диабета значительно ниже, чем у тех, кто не употреблял фрукт. Их анализ крови показал, что авокадо способен поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Вероятнее всего, защитные свойства фрукта связаны с содержащейся в нем клетчаткой. Она не усваивается в процессе пищеварения и замедляет всасывание других углеводов, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови при сахарном диабете.

Кроме того, авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами. Однако их положительное влияние на организм человека до конца не изучено.

Ранее «СЭ» рассказывал, сколько авокадо можно съедать в день без вреда для здоровья.