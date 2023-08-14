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Сегодня, 16:30

Британские ученые предупредили о диете, ведущей к бесплодию

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Репродуктивная система женщин и тесты на беременность.
Фото Freepik/freepik
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12 августа на портале «Ридус» рассказали, что прерывистое голодание может привести к бесплодию. Ограничение калорий, по словам британских медиков, провоцирует гормональный дисбаланс, влияющий на менструацию. Так у некоторых женщин, которые голодали по 8-12 часов в день, полностью прекратились месячные. Причина в нарушении выработки лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), которые регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции. Это значительно снижает шансы забеременеть.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что если все же довериться доказательной медицине, то никакой голод и другие внешние воздействия, методики не могут оказать влияния на естественные колебания гормонов и на физиологические процессы организма, кроме экзогенного вмешательства, то есть терапии. Однако у интервального голодания все же есть два минуса: отсутствие четкого контроля калорийности и приписанные антинаучные волшебные свойства, сбивающие с толку и способствующие развитию расстройств пищевого поведения (РПП).

По словам Артема Тужикова, в некоторых случаях интервальное голодание — очень даже неплохой инструмент, позволяющий удобно распоряжаться приемами пищи для максимально занятых людей. «Можно есть два раза в день по возможности и не бояться восьми часов, отведенных на трапезу. Это исключит РПП. А если к этому подключить подсчет калорий, то можно получать и желаемый результат», — резюмировал эксперт.

Ранее, 29 июня, мы рассказывали о схемах, а также плюсах и минусах интервального голодания.

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Диеты
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Советы и рекомендации
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