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Сегодня, 10:15

Британские ученые рассказали, чем опасны ресторанные десерты и смузи

Мария Маковей
Автор
Десерт на столе в ресторане
Фото Dan Dalton/istockphoto.com
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Ученые из британской общественной организации Аction on Sugar провели исследование и выяснили, что ресторанные десерты и напитки содержат опасное количество сахара, пишет Daily Mail.

Было проанализировано более 700 сладких блюд и напитков и оказалось, что некоторые из них содержат до 133 г сахара. Опасно сладкими оказались и смузи, которые считаются «полезными для здоровья». Тем временем ВОЗ рекомендует потреблять не более 30 г сахара в сутки — это около семи-восьми чайных ложек.

Диетолог Зои Дэвис отметила, что кафе и рестораны очень редко говорят посетителям о количестве сахара, содержащегося в выбранном продукте. А найти информацию о составе десерта или напитка проблематично даже в интернете.

Кроме того, давно уже доказано, что избыточное потребление сахарного песка приводит к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и атеросклерозу.

Ранее эксперты «СЭ» перечислили продукты, нормализующие уровень сахара в крови.

Польза и вред
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