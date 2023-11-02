Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 15:35

Британские врачи рассказали, почему народные средства от похмелья неэффективны

Мария Маковей
Автор
Мужчина, страдающий от похмелья или головной боли
Фото Istockphoto/ozgurcankaya
Telegram Дзен

Британские врачи Росс Перри и Олалакен Отулана считают, что популярные средства от похмелья совсем неэффективны. Об этом они рассказали изданию Daily Mail.

По словам экспертов, на утро после застолья не стоит пить рассол. Бытует мнение, что в нем содержатся натрий и калий, которые помогают восстанавливать водно-электролитный баланс. Однако врачи отмечают, что рассол никак не влияет на уровень электролитов и наоборот, при чрезмерном употреблении может спровоцировать отеки и вздутие живота.

Специалисты советуют отказаться и от сырых яиц. Они не избавляют от похмелья и подвергают риску заражения острой кишечной инфекций — сальмонелезом. Нарушения в работе ЖКТ вызывает и утренний кофе. Слизистая оболочка желудка раздражена выпитым алкоголем, а кофе только усугубит ситуацию.

Врачи рекомендуют при похмелье пить воду с лимоном, напиток из корня имбиря или овощной бульон. Кроме того, они советуют добавить в еду или напитки совсем немного яблочного уксуса на следующий день после вечеринки. Это поможет вывести лишнюю жидкость и нормализовать уровень сахара в крови.

Ранее врачи рассказали, можно ли заниматься спортом с похмелья.

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала о вреде куркумы