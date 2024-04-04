Цены на кофе достигли исторического максимума

Биржевые цены на кофе Robusta, который используется в приготовлении в эспрессо и растворимых напитков, достигли максимума за последние 16 лет, свидетельствуют данные биржи ICE. В ходе торгов, которые прошли 3 апреля, майские контракты подорожали на 4,8 процента. На пике их цена составляла 3838 долларов за тонну.



Как объясняет издание Bloomberg, такой рост цен связан с риском дефицита поставок из Вьетнама — одного из крупнейших экспортеров сорта Robusta в мире. Производству зерен в стране угрожает не только аномальная жара, но и переход фермеров на производство других культур, например, авокадо.