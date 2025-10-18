Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков

18 октября, 18:35
Утверждение о том, что чайные пакетики содержат некачественный лист, лом и пыль — миф. На чайных производствах тщательно следят за чистотой. Об этом в интервью радио Sputnik заявил чайный сомелье Дмитрий Донской.
По его словам, чай в пакетиках отличается от листового только фракцией. Пакетированный продукт измельчают специально для более быстрой заварки. Но важно знать, как выбирать качественный продукт.
«Во-первых, он должен быть привязан ниточкой к пакету. Оборудование, которое связывает ниточку с пакетиком и упаковывает его в отдельную упаковку, стоит очень много денег. Все остальные чаи, которые с металлической скрепкой, просто ниже уровнем качества самого чая. Там используется спецоборудование и цена поэтому ниже», — отметил специалист.
Sergey Sparker
Из википедии "Сомелье — это специалист в области вин и других алкогольных напитков...". Где продают чай с градусами?
18.10.2025
Mr T
Вот это поворот! Все за пакетиками с пылью!
18.10.2025
Дима Питерский
Мегапознавательная статья.
18.10.2025