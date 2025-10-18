Видео
Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков
Питание и еда

18 октября, 18:35

1 мин.

Чайный сомелье рассказал, вреден ли чай из пакетиков

Мария Задорожная
Автор
Чай в пакетиках
Фото Mukhina1, iStock

Утверждение о том, что чайные пакетики содержат некачественный лист, лом и пыль — миф. На чайных производствах тщательно следят за чистотой. Об этом в интервью радио Sputnik заявил чайный сомелье Дмитрий Донской.

По его словам, чай в пакетиках отличается от листового только фракцией. Пакетированный продукт измельчают специально для более быстрой заварки. Но важно знать, как выбирать качественный продукт.

«Во-первых, он должен быть привязан ниточкой к пакету. Оборудование, которое связывает ниточку с пакетиком и упаковывает его в отдельную упаковку, стоит очень много денег. Все остальные чаи, которые с металлической скрепкой, просто ниже уровнем качества самого чая. Там используется спецоборудование и цена поэтому ниже», — отметил специалист.

Чай.Черный чай: польза и вред для здоровья
3
  • Sergey Sparker

    Из википедии "Сомелье — это специалист в области вин и других алкогольных напитков...". Где продают чай с градусами?

    18.10.2025

  • Mr T

    Вот это поворот! Все за пакетиками с пылью!

    18.10.2025

  • Дима Питерский

    Мегапознавательная статья.

    18.10.2025