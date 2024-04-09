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Чем опасен шашлык и как он влияет на здоровье: ответ врача
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Врач предупредила об опасности шашлыка

Мария Маковей
Автор
Шашлык на столе
Фото Tatiana Volgutova/istockphoto.com
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Врач общей практики Мария Беляева в беседе с порталом «Подмосковье сегодня» отметила, что поджаристая корочка на шашлыке опасна для здоровья. По ее словам, в корочке содержатся канцерогены, способные вызвать онкологические заболевания. Поэтому ее следует убирать с шашлыка.

Также доктор советует следить, чтобы мясо не было сырым, потому что в нем могут быть личинки паразитов.

Кроме того, Беляева рекомендует не увлекаться шашлыком, так как он в больших количествах вреден для обмена веществ, сосудов, опасен для людей с проблемами ЖКТ в период обострения. Для приготовления шашлыка следует выбирать наименее жирное мясо, птицу или рыбу и подавать блюдо с большим количеством зелени и овощей.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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