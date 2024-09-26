Дерматолог заявила, что раф и капучино приводят к появлению целлюлита

Врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова в беседе с «Газетой.ru» заявила, что появлению целлюлита могут способствовать некоторые продукты, в том числе сладкий кофе с молоком.



«В молоке содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита. И одним из самых вредных продуктов в этом плане является мороженое. Не стоит также увлекаться такими напитками, как раф и капучино. Причем не имеет значения, готовятся ли они на альтернативном молоке, ведь в кофе часто добавляют сахар или сгущенку», — объяснила эксперт.

Также к продуктам, провоцирующим целлюлит, доктор отнесла шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия и мармелад.

Чтобы избежать появления косметического дефекта, медик порекомендовала заниматься спортом. Причем это не обязательно должны быть тяжелые тренировки. Подойдут и такие виды активности, как плавание, аэробные нагрузки, скандинавская ходьба, растяжка, йога.

«Тем, кто активно занимается спортом, мы рекомендуем ходить на массаж, чтобы после занятий спортом мышцы, которые входят в гипертонус, не набирали воду, так как это тоже способствует появлению целлюлита», — подчеркнула косметолог.

Кроме того, врач посоветовала соблюдать питьевой режим, ограничить вредные привычки и больше гулять на свежем воздухе.