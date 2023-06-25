Диетолог дал рекомендацию любителям кофе

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», почему любителям кофе стоит отказаться от этого напитка в жару. «Кофе само по себе имеет мочегонный эффект. В жару выведение дополнительной жидкости из организма может привести к обезвоживанию, оказать негативное влияние на общее состояние организма и самочувствие», — пояснил специалист.
Алексей Кабанов также предупредил любителей кофе с сахаром. «При злоупотреблении именно сладким кофе жидкость в организме будет, напротив, задерживаться. Это может привести к серьезным отекам, проблемам в работе почек и сердечно-сосудистой системы», — резюмировал эксперт.
Ранее мы рассказывали, что вреднее — чай или кофе.
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