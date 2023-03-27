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Сегодня, 20:15

Диетолог Дюран назвал 5 здоровых продуктов, мешающих похудеть

Ольга Стрельникова
Фаршированные авокадо.
Фото Freepik/freepik
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Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказал, что среди полезной и правильной еды, относящейся к здоровому питанию, есть продукты, которые могут привести к лишнему весу. Среди них протеиновые батончики, свежевыжатые соки, обезжиренные продукты, авокадо, гранола (или мюсли).

Протеиновые перекусы содержат до 40 г белка в одной порции, но при этом имеют высокую калорийность. Увлечение ими, по словам Дмитрия Дюрана, может препятствовать похудению и даже вернуть сброшенные килограммы.

Замена сладких напитков свежевыжатыми соками также не безопасна, поскольку в них много сахара и, в отличие от обычных фруктов, нет необходимой клетчатки, из-за чего они не дают насыщения, зато сильно и резко повышают уровень глюкозы. «Лучше всего съесть апельсин целиком или добавить его дольки в стакан воды», — порекомендовал диетолог.

Вреден и переход на обезжиренную диету. «Жиры нужны организму, особенно женскому. Именно они дают чувство насыщения. Лучше съесть немного творога с жирностью 4-9%, чем полкило обезжиренного и все равно остаться голодной», — подчеркнул Дмитрий Дюран.

Что касается авокадо, разумеется, оно полезно, но тоже калорийно. Рекомендуемая норма — половинка среднего плода в день.

Популярный завтрак в виде гранолы и мюсли вместо цельного зерна, сдобренный орехами, семенами, сушеными ягодами и сухофруктами, залитый молоком, кефиром или йогуртом, содержит очень много калорий, но насыщает ненадолго. «Он, скорее, может быть десертом, если приготовить в небольшой тарелке», — подытожил специалист по питанию Дюран.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые усиливают чувство голода и аппетит.

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Советы и рекомендации
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