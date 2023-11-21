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Сегодня, 21:45

Диетолог назвал 8 продуктов, снижающих риск развития рака

Мария Маковей
Автор
Салат из зелени и овощей на столе
Фото YelenaYemchuk/istockphoto.com
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Британский диетолог Свраджит Саркар назвал продукты, которые необходимо добавлять в ежедневный рацион для поддержания здоровья. Об этом сообщает портал «Мойка 78» со ссылкой на издание The Conversation.

По словам эксперта, в меню должно быть больше зелени: шпината, капусты, мангольда, руколы, листового салата, бок-чой, салата-латук и кресс-салата.

«Диетолог объяснил, что эти продукты богаты железом, кальцием, калием и витаминами В6, С и К. Также зелень — хороший источник антиоксидантов, способных предотвратить возникновение многих болезней», — пишет портал.

Саркар советует употреблять эти продукты в качестве салата, потому что при тепловой обработке разрушаются природные полифенолы и флавонолы. Именно они снижают риск развития сердечных заболеваний, диабета, деменции и онкологии.


Ранее эндокринолог рассказала, какая зелень полезнее.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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