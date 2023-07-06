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Сегодня, 07:35

Диетолог назвал «царь» — овощ для здорового питания

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Овощи на белом фоне.
Фото Freepik/freepik
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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», что кабачок, без сомнения, царь-овощ в диетологии. «Если вы хотите чем-то заменить картошку или макароны, сложно найти лучшего кандидата на здоровый гарнир. Причем приготовить его можно очень разнообразными способами — вы никогда к нему не привыкнете», — пояснил специалист. По его словам, лучше всего немного потушить кабачок и добавить растительного масла, чтобы придать гарниру дополнительный насыщенный вкус. «Ваши рецепторы не смогут отличить тушеный кабачок с растительным маслом от картошки. Зато калорийность вы снизите существенно. Растительное масло к тому же уменьшит уровень холестерина в организме, благодаря полиненасыщенным жирам и растительным стеролам, схожим с холестерином по структуре, но не вредным», — подчеркнул диетолог.

Как отметил Алексей Кабанов, сами по себе кабачки очень низкокалорийны — всего 25 килокалорий на 100 грамм продукта, но имеют хороший состав. «Традиционный набор из клетчатки и витаминов в составе кабачка делает его очень полезным для пищеварения, а калий и магний — для сердца. Рекомендую этот овощ людям, которые хотят снизить калорийность питания, но при этом наслаждаться вкусной и полезной едой. Кабачок — первый шаг к правильному питанию», — подытожил диетолог.

Ранее мы рассказывали, что будет, если есть кабачки каждый день.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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