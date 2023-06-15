Диетолог назвал диету и продукты, повышающие либидо у женщин

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов поделился с «СЭ» списком продуктов, которые способны нормализовать и усилить женское либидо. «У женщин либидо снижается чаще, чем у мужчин. Кроме медицинских и психологических причин, один из факторов, который может повлиять — это питание. Особенно он сказывается на жительницах северных стран», — пояснил специалист. По его словам, если вы живете чуть севернее Краснодара, то относится к своему рациону стоит более, чем серьезно.

На первое место в списке продуктов, повышающих либидо у женщин, Алексей Кабанов поставил банан. «На Востоке его считают натуральным афродизиаком номер один среди фруктов. Банан богат калием, что помогает лучше работать сердцу и разгонять кровь по всему организму, а также углеводами, снабжающими энергией. Кроме того, психологический эффект от банана как от пирожного, но без лишнего вреда — только хорошее настроение», — подчеркнул диетолог.

На втором месте — орехи. Они богаты белком и полезными жирами, надолго дают энергию. «В орехах много селена. Этот минерал чемпион по поднятию либидо в любом возрасте. Больше всего его в бразильском орехе. Два-три ореха восполнят суточную норму, пять-семь штук — и вы готовы к любовным свершениям», — заявил Алексей Кабанов.

Третье место, по мнению диетолога, стоит отдать средиземноморской диете, то есть не одному продукту, а целой системе питания. Чтобы нормализовать либидо, нужно хотя бы какое-то время придерживаться этого рациона. «Средиземноморская диета состоит из овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов. От красного мяса я бы вовсе советовал отказаться, особенно от слишком жирных кусочков. После большого стейка думать хочется только об отдыхе, а не об активных развлечениях. Все силы уйдут на то, чтобы его переварить», — подытожил Алексей Кабанов.

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