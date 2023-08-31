Диетолог назвал еду, которую нужно добавить в рацион после 30 лет

8 августа диетолог Артем Верис в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что нужно добавить в рацион после 30 лет. К ним относятся авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким гликемическим индексом — их, по словам специалиста, лучше всего сделать основой своего питания.

Кроме того, после 30 лет Артем Верис порекомендовал заменить сосиски, колбасы, консервированное мясо, бекон и солонину на более безопасные и полезные продукты. «Долгосрочное потребление переработанного красного мяса в большом количестве может привести к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабету II типа. Советуем отдавать предпочтение отварной или запеченной индейке, курице и говядине», — резюмировал диетолог.

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