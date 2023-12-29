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Диетолог назвал овощ, который помогает защититься от рака
Питание и еда

Сегодня, 19:05

1 мин.

Диетолог назвал овощ, который помогает защититься от рака

Мария Маковей
Автор
Ассорти овощей.
Фото leonori/istockphoto.com
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург считает, что капуста обладает противораковыми свойствами, об этом он рассказал «Вечерней Москве».

По словам эксперта, людям старше 50 лет особенно полезно есть капусту самых разных видов, так как этот диетический овощ обладает омолаживающим эффектом, содержит много витаминов и оксидантов.

«Очень важно акцентировать, что именно капуста содержит вещество, которое защищает наш организм от развития онкологических недугов. Дело в том, что в капусте много сульфорафана, который является противораковым компонентом. Именно благодаря ему предотвращается образование раковых очагов», — отметил доктор.

Также диетолог подчеркнул, что овощ снижает риск развития женских болезней мочеполовой системы.

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