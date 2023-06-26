Диетолог назвал продукт, снижающий чувствительность к инсулину

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ» о продукте, снижающем чувствительность к инсулину. Это курага. «В порции кураги, примерно на 30 граммов, содержится около 3 граммов магния — это довольно высокий показатель. Магний участвует в жировом обмене, понижает чувствительность к инсулину и необходим для нормальной работы нервной системы», — пояснил специалист.

Также Алексей Кабанов отметил, что курага содержит довольно много пищевых волокон, благодаря которым может нормализовать показатели холестерина и сахара, при условии умеренного потребления.

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