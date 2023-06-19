Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

19 июня, 19:35

Диетолог назвал продукт, «убивающий» печень и приводящий к ожирению

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Женщина встает на весы.
Фото Freepik/freepik
Мороженое.
Фото Freepik/freepik
1/2
Telegram Дзен

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ» о продукте, «убивающем» печень и сосуды, а также приводящем к ожирению. «Многие спасаются от жары излюбленным лакомством — мороженым. Хотя в это время от него лучше вовсе отказаться», — заявил специалист. Дело в том, что мороженое сделано из сахара и молока, это при условии, что оно качественное и не содержит химических добавок. «Мороженое вредно есть всегда, но именно в жару велика вероятность серьезно «перебрать» с этим продуктом. Употребление слишком большого количество сахара — это убийство сосудов, печени, моментальный набор лишнего веса. Кажется, что мороженое спасает от жары, охлаждает, начинаете есть его много. Как результат — проблемы со здоровьем», — предупредил диетолог.

Мороженое.
Фото Freepik/freepik

Также Алексей Кабанов обратил внимание на то, что слишком сладкий продукт в конечном счете вызовет сильнейший приступ жажды. Если под рукой не окажется обычной негазированной воды, будет очень тяжело. «Если вы просто не можете обойтись без мороженого, лучше съешьте аналог на растительном молоке. На крайний случай выберите щербет — в нем хотя бы много настоящей воды», — подытожил диетолог.

Ранее мы рассказывали о пользе растительных масел.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, кому обязательно нужно считать калорийность рациона

Врач озвучил причину, из-за которой все время хочется шоколада