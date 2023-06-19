Диетолог назвал продукт, «убивающий» печень и приводящий к ожирению

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ» о продукте, «убивающем» печень и сосуды, а также приводящем к ожирению. «Многие спасаются от жары излюбленным лакомством — мороженым. Хотя в это время от него лучше вовсе отказаться», — заявил специалист. Дело в том, что мороженое сделано из сахара и молока, это при условии, что оно качественное и не содержит химических добавок. «Мороженое вредно есть всегда, но именно в жару велика вероятность серьезно «перебрать» с этим продуктом. Употребление слишком большого количество сахара — это убийство сосудов, печени, моментальный набор лишнего веса. Кажется, что мороженое спасает от жары, охлаждает, начинаете есть его много. Как результат — проблемы со здоровьем», — предупредил диетолог.

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Также Алексей Кабанов обратил внимание на то, что слишком сладкий продукт в конечном счете вызовет сильнейший приступ жажды. Если под рукой не окажется обычной негазированной воды, будет очень тяжело. «Если вы просто не можете обойтись без мороженого, лучше съешьте аналог на растительном молоке. На крайний случай выберите щербет — в нем хотя бы много настоящей воды», — подытожил диетолог.

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