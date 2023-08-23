Диетолог назвал продукты, которые борются со стрессом

23 августа на портале ЮС врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что правильное питание может защитить организм от воздействия стресса и истощения. По его словам, в рацион важно включить продукты, богатые магнием, цинком, Омега-3 и 6.

Андрей Бобровский порекомендовал регулярно употреблять ягоды, фрукты и травы. Они должны составлять четверть рациона. Полезны для организма будут и перепелиные яйца, орехи и жирная рыба.

Ранее, 17 апреля, врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог Валерия Галкина рассказала СЭ, какими методами можно восстановиться после стресса.