Диетолог назвал продукты, которые мешают организму усваивать кальций

Диетолог Феликс Градов рассказал о продуктах, которые мешают организму усваивать кальций. Частое их употребление повышает хрупкость костей. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости». Опасны, прежде всего, сильно соленые продукты, такие как маринованные огурцы, соленая или копченая рыба, мясные деликатесы и прочее. Благодаря им в организм попадает хлор. «Чтобы его нейтрализовать, организм использует запасы кальция из костей и мышц, хрупкость костей со временем увеличивается», — пояснил специалист.

Другую опасность представляют сладости, а именно конфеты, десерты, печенья, сладкие фруктовые соки и газировки. Они также повышают риск остеопороза, поскольку меняют уровень кислотности в организме. «Перед нашим организмом стоит задача, как можно скорее ее восстановить. И в этом случае организм «достает» запасы кальция из мышц и костей, при этом их плотность снижается», — предупредил Феликс Градов. Кроме того, сахар мешает усваиваться витамину D, который способствует усвоению кальция в пищеварительном тракте. Также с продуктами, содержащими кальций, не стоит употреблять рис, миндаль, грецкие орехи и пшеничные отруби.

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