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Сегодня, 11:25

Диетолог назвал продукты, которые мешают похудеть

Ольга Стрельникова
Вредные и полезные продукты.
Фото Freepik/freepik
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Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов в беседе с изданием «АиФ» рассказал, что есть ряд продуктов, которые нужно исключить из меню или хотя бы сократить их количество в рационе для похудения. К ним относятся выпечка, кондитерские изделия, хлеб, макароны и все, что сделано из муки. Убрать из своего питания придется майонез, сливочное масло, жирные молочные продукты, красное мясо, колбасные изделия, гамбургеры и прочий фаст-фуд, а также перекусы в виде орехов и семечек. Отказаться важно и от алкогольных напитков. Основу питания должны составлять здоровые продукты с умеренной калорийностью.

Арсений Русанов отметил, что самое главное при похудении — создать дефицит калорий. Благодаря нехватке энергии накопленный избыток жировой клетчатки начнет постепенно сгорать.

Ранее мы рассказывали о причинах, которые мешают похудеть.

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