Диетолог назвал продукты, которые старят организм

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Сергей Лубинец рассказал, какие продукты способны привести к преждевременному старению. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Первое место среди таких продуктов занимает сахар. «Сладости, которые так любят многие женщины, несут в себе большие проблемы, особенно, если они входят в обыденный рацион. Глюкоза взаимодействует с белками и «засахаривает» их. А, как известно, белки — это строительный материал, из которого состоят наши клетки. Таким образом, тормозится регенерация, а процессы старения ускоряются», — предупредил специалист.

На второе место по вредности Сергей Лубинец поставил алкоголь. Этанол сушит организм, что заметно отражается на коже, и разрушает кровеносные сосуды. Отсюда купероз — видимая сосудистая сетка на носу и щеках.

Ускорить процесс старения, по словам Сергея Лубинца, может и неумеренное употребление подсолнечного масла из-за избытка Омега-6, провоцирующего воспалительные процессы, фастфуда и кофе. Последний выгоняет воду из организма и стимулирует выработку гормона стресса — кортизола, что вызывает истончение кожи, появление сосудистых звездочек и других неприятных явлений.

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