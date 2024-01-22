Диетолог назвал специю, которая снижает холестерин

Диетолог Джордан Хилл считает, что корица способна понизить уровень сахара и, как следствие, снизить уровень холестерина. Об этом сообщает издание Eating well.

Специя содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Она полезна для тех, кто предрасположен к диабету или уже им болен.

Корицу можно добавлять в чай, кофе, йогурт, супы или тесто. Диетолог советует использовать порошковую корицу, но не более одной чайной ложки в день.

Хилл отметил, что снизить уровень холестерина могут также кайенский перец, чеснок, имбирь и куркума.