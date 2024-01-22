Диетолог назвал специю, которая снижает холестерин

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Диетолог Джордан Хилл считает, что корица способна понизить уровень сахара и, как следствие, снизить уровень холестерина. Об этом сообщает издание Eating well.
Специя содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Она полезна для тех, кто предрасположен к диабету или уже им болен.
Корицу можно добавлять в чай, кофе, йогурт, супы или тесто. Диетолог советует использовать порошковую корицу, но не более одной чайной ложки в день.
Хилл отметил, что снизить уровень холестерина могут также кайенский перец, чеснок, имбирь и куркума.