Диетолог назвал способы обмануть чувство голода

Диетолог Сергей Фролов рассказал, как избавиться от чувства голода, чтобы не съесть слишком много. По его словам, обмануть желудок можно, если за полчаса до еды выпить стакан воды с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев. «Садясь за стол, вы будете чувствовать, что не так голодны. Это происходит за счет того, что хлопья в вашем желудке разбухают, и вы не можете есть много», — пояснил специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Также Сергей Фролов порекомендовал садиться за стол строго по расписанию, чтобы не возникало постоянного желания съесть что-нибудь вкусненькое. Если ужин получился поздним, лучше сделать его легким. «Например, приготовьте себе салат из 200 г творога, укропа, петрушки, пекинской капусты и огурца. Заправьте все лимонным соком», — предложил диетолог. Категорически не стоит перебивать аппетит (печеньем, конфетами, пряниками и тому подобным). Исключить из рациона Сергей Фролов порекомендовал фастфуд, хлебцы, обилие пряностей и приправ, маринованные овощи и кислые продукты (квашеная капуста, кислые яблоки), сладости и сладкую газировку, кофе и алкоголь.

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