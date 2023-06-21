Диетолог назвал топ-3 продуктов, употребление которых грозит обезвоживанием

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», употребление каких продуктов в жару может стать причиной обезвоживания. «С приходом жары учащаются случаи солнечных и тепловых ударов, обмороки, в целом, плохое самочувствие — не редкость. Важно понимать, что любые проблемы с самочувствием на жаре возникают, в первую очередь, из-за обезвоживания организма», — пояснил специалист и порекомендовал на время сильного зноя исключить из рациона ряд продуктов.

Во-первых, убрать из привычного меню нужно продукты, изобилующие солью. «Это могут быть соленые орешки или чипсы, или пересоленный обед. Важно помнить одно — соль обезвоживает организм. В условиях сильного зноя этот фактор может быть губителен», — предупредил диетолог.

Во-вторых, нужно отказаться от сладких газированных напитков — они провоцируют еще большую жажду и вредны для ЖКТ. «Жажда провоцирует большое употребление такого напитка. Получается двойной удар по ЖКТ и по общему состоянию, плюс опасность диабета 2 типа и ожирения от чрезмерного употребления сладких напитков», — заявил Алексей Кабанов.

В-третьих, о бодрящем кофе в жару, особенно с сахаром, придется забыть. «Этот напиток имеет мочегонный эффект и выводит много жидкости из организма. А при злоупотреблении именно сладким кофе, жидкость в организме будет задерживаться, что приведет к серьезным отекам, проблемам работы почек и создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — подытожил диетолог.

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