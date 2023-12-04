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Диетолог назвал универсальный фрукт, укрепляющий здоровье
Питание и еда

Сегодня, 12:45

1 мин.

Диетолог назвал универсальный фрукт, укрепляющий здоровье

Мария Маковей
Автор
Женщина нарезает фрукты
Фото kupicoo/istockphoto.com
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Диетолог Майкл Мосли в интервью газете Daily Mirror заявил, что яблоки — самый доступный и универсальный фрукт, необходимый для укрепления здоровья.

Он считает, что продукт полезен при лечении множества заболеваний — от диабета до повышенного уровня содержания холестерина в организме.

«Употребление яблок способствует выработке оксида азота в организме, который может уменьшить воспаление, улучшить кровяное давление и приумножить количество полезных веществ, одновременно убивая вредные бактерии в кишечнике», — объясняет эксперт.

Кроме того, диетолог считает, что ежедневные перекусы фруктом помогут укрепить общее состояние организма и снизить риск развития сахарного диабета.

Какие яблоки самые полезные? Какие яблоки самые полезные: зеленые, красные или желтые?
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