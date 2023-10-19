Диетолог назвал вредные для суставов вещества, содержащиеся в помидорах

В помидорах содержатся витамины С и К, которые улучшают метаболизм и замедляют старение. Однако бытует мнение, что томаты вредны для суставов. В беседе с «СЭ» врач-эндокринолог Рустем Садыков перечислил опасные для суставов вещества, содержащиеся в любимом овоще.

Помидоры богаты ликопином. Он имеет антиоксидантные свойства и помогает в борьбе с воспалениями. Однако ликопин, по словам эксперта, способен усиливать неприятные симптомы заболеваний суставов, например артрита.

«Еще один аргумент против употребления помидоров — наличие в них соланина. Это антипитательное вещество, которое присутствует в некоторых овощах из семейства пасленовых, куда входят помидоры, картофель и баклажаны», — рассказывает эндокринолог.

Соланин усиливает воспаление суставов, что приводит к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Врач подчеркивает, что овощи, в составе которых есть соланин, необходимо термически обрабатывать.

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