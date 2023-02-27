Диетолог назвала 5 продуктов, благодаря которым можно стать стройнее

Врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала, что строгие ограничения могут помешать похудению, и организм будет не расставаться с запасами, а накапливать их. Чтобы ускорить метаболизм, диетолог порекомендовала включить в рацион или увеличить долю некоторых продуктов: ягод, авокадо, шпината, говядины и острого перца.

Ягоды (малина, голубика, ежевика, черника и прочие) богаты клетчаткой и антиоксидантами, благотворно влияют на пищеварение, сохраняют молодость и способны снизить риск возникновения онкологии. В авокадо содержатся Омега-3, клетчатка, йод и кальций, а в шпинате много витамина B, который не только повышает метаболизм, но и укрепляет нервы, а также поддерживает мышечный тонус.

По словам Марины Сорокиной, говядина — кладезь белка, на переваривания которого затрачивается много энергии. «Если есть стейки небольшими порциями, то организм будет больше терять калорий, чем получать. А вот витамины, которыми богата говядина, точно не пропадут и укрепят ваш иммунитет», — пояснила специалист. Острый перец не только ускорит метаболизм, но и усмирит аппетит.

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