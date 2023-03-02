Диетолог назвала 5 продуктов, которые родители не должны давать детям

Семейный нутрициолог, парафармацевт Дарья Тягний рассказала «СЭ» о продуктах, которые родители не в коем случае не должны давать детям. «В первую очередь, это готовые завтраки, представляющие собой смесь быстрых углеводов и сахара. После них повышается уровень сахара в крови, а чувство голода возвращается уже через пару часов», — предупредила специалист. По ее словам, если у ребенка есть хронические заболевания или непереносимость глютена, то результатом такого завтрака станут слабость, сонливость, головные боли и кишечные расстройства. В качестве альтернативы можно приготовить домашнюю гранолу из цельнозерновых хлопьев, орехов, а сахар заменить небольшим количеством ягод, меда или сухофруктов. «Но даже такую полезную гранолу не рекомендуется есть каждый день. Все-таки это вариант завтрака или перекуса на скорую руку, как более полезная альтернатива фастфуду, шоколадным батончикам и прочему», — пояснила Дарья Тягний.

Также не стоит включать в питание ребенка сладкие напитки. «К сожалению, к ним приучают не только родители. В детском саду на второй завтрак дают обычно сок, и у ребенка вырабатывается привычка пить сок и газировку вместо воды», — рассказала диетолог. В сладких напитках много сахара, нет клетчатки и пектинов, они имеют высокий гликемический индекс и вызывают скачки инсулина, что может привести к инсулинорезистентности. «Сейчас среди детей достаточно высокая заболеваемость сахарным диабетом. Поэтому сокам и газировке лучше предпочесть воду. Пейте ее сами и приучите ребенка», — порекомендовала Дарья Тягний.

Еще одна категория продуктов, которые нельзя давать детям, это фаст-фуд и джанк-фуд («мусорная еда» — продукты глубокой промышленной переработки). Такая еда богата сахаром, глутаматом натрия и трансжирами, действие которых имеет накопительный эффект. Со временем она ухудшает метаболизм, провоцирует ожирение, развитие сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. «Полезная альтернатива — полноценное питание или перекус цельными непереработанными продуктами: овощная нарезка, куриное филе, зелень, бургер из цельнозерновой хлеба», — пояснила диетолог.

Отказаться Дарья Тягний порекомендовала и от сладких молочных каш с вареньем. «К сожалению, это «коронное блюдо» не только дома, но и в саду, и в школе. Для ребенка такой завтрак совершенно неполноценный и даже вредный. Здесь все и сразу: молочка, сахар, глютен. Они влияют на состояние поджелудочной железы, которая со временем выходит из строя и начинает требовать ферменты», — предупредила эксперт. Лучше заменить такую кашу белково-жировым завтраком с достаточным количеством клетчатки. Он надолго насытит, даст энергию и поддержит микробиом кишечника для хорошего иммунитета ребенка.

Завершают список «запрещенных» для детей продуктов сладкие йогурты и творожки — источники пустых углеводов с огромным количеством сахара. «Для нежного организма ребенка они дают большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, может развиться инсулинорезистентность и ожирение. Полезная альтернатива — домашние йогурты на кокосовом молоке с добавлением суперфудов для детей», — резюмировала Дарья Тягний.

Ранее мы рассказывали о том, правда ли детям нельзя сладкое.