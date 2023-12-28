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Диетолог назвала безопасную дозу шампанского на Новый год
Питание и еда

Сегодня, 18:05

1 мин.

Диетолог назвала безопасную дозу шампанского на Новый год

Мария Маковей
Автор
Девушки держат бокалы шампанского в руках на вечеринке.
Фото Franci Leoncio/istockphoto.com
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Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова считает, что женщинам в новогоднюю ночь следует ограничиться двумя бокалами шампанского, мужчинам можно выпить чуть больше. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

«Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет 2 стандартные дозы, для мужчин — 3 стандартные дозы. Одна стандартная доза — это 10 грамм чистого спирта. Соответственно, если мы говорим о шампанском, то доза для женщины — это 200 миллилитров, для мужчин — 300», — объяснила эксперт.

По словам диетолога, если превысить допустимую норму, то алкоголь будет наносить вред организму — возрастет нагрузка на печень и начнется повреждение нейронов головного мозга.

Кроме того, Залетова посоветовала отдавать предпочтение сухим сортам напитка, так как в них содержится меньше сахара и калорий.

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