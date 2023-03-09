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Сегодня, 18:35

Диетолог назвала диету, из-за которой увеличивается объем живота

Ольга Стрельникова
Девушка с фруктами.
Фото Freepik/freepik
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Диетолог Лиза Афинская предупредила о способе похудения, который может привести к противоположному результату и увеличить живот. Речь о фруктовой диете. Об этом сообщает издание «Учительская газета».

По словам Лизы Афинской, человеческий организм с трудом усваивает фруктозу, а ее избыток провоцирует вздутие живота. «Триггером неприятной деформации желудка становится так называемая свободная фруктоза. Она содержится в яблоках, грушах, черешне, манго, хурме, арбузах, дынях, винограде, гранатах и папайе», — пояснила диетолог.

Поклонникам фруктовой диеты специалист порекомендовала отдавать предпочтение апельсинам, мандаринам, авокадо, киви, вишне, ананасам, чернике и бананам. В них фруктоза находится в балансе с глюкозой, что не вызывает побочных эффектов.

Также необходимо соблюдать умеренность. «Вполне достаточно съесть пару яблок и чашку черешни, например. Но не за один присест, а растянуть удовольствие на целый день», — подытожила Лиза Афинская.

Ранее мы рассказывали об особенностях Кето-диеты.

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Диеты
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