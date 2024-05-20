Диетолог назвала два блюда для укрепления нервов и иммунитета

Диетолог Марьяна Джутова считает, что суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. По ее словам, лосось, форель тунец и другая рыба, входящие в их состав, содержат полезные жирные кислоты, белок, фосфор, натрий, цинк, селен, витамины А, Е, D и группы В.

«Эти микроэлементы и витамины благоприятно сказываются на работе нервной системы, помогают бороться с воспалениями, полезны в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, гастрита и артрита, улучшают состояние кожи, волос, ногтей», — сказала собеседница портала «Лента.ру».

Также эксперт подчеркнула, что нори сохраняют максимум пользы для щитовидной железы, так как не подвергаются тепловой обработке. А рис часто включают в лечебный рацион, потому что он очень полезен для людей с проблемами ЖКТ. К тому же эта крупа насыщает организм клетчаткой.

Кроме того, специалист сказал и о полезных свойствах авокадо, который часто добавляют в суши и роллы.

«Оно содержит витамины А, Е, В, К, калий, фолиевую кислоту, которые необходимы для здоровья нервной системы, работы мозга и крепкого иммунитета», — заключила Джутова.