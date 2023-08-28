Диетолог назвала еду, которой нужно избегать, чтобы продлить молодость

26 августа врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России, сотрудник центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина в беседе с РИА «Новости» рассказала, какой еды нужно избегать, чтобы продлить молодость. «Рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, жирные сорта мяса, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара», — пояснила специалист.

Кроме того, ограничить в рационе Наталья Силина порекомендовала поваренную соль (до 5 г в сутки) и сахар (не более четырех чайных ложек в сутки, лучше вовсе исключить).

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