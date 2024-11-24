Диетолог назвала хлеб, который помогает худеть

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова в беседе с АиФ заявила, что ржаной хлеб помогает в похудении благодаря своему богатому составу витаминов и минеральных веществ.

По ее словам, он содержит большое количество витамина Е и витаминов группы В, таких как В1 и В6. Эти витамины способствуют нормализации работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, в ржаном хлебе содержатся минералы — железо, калий, кальций, магний, селен и другие. Также ржаная мука богата незаменимыми аминокислотами — лизином, валином, треонином и фенилаланином.

Врач подчеркнула, что всего 100 г ржаного хлеба (два кусочка) могут обеспечить 12% от суточной нормы витамина В1 и 15% витамина Е. А при потреблении 300 г этого хлеба, что соответствует суточной норме, можно получить 78% железа, 38% фосфора, 35% магния и 12% кальция от рекомендуемого дневного уровня. Рожь также содержит биологически активные вещества, такие как фенольные соединения, лигнаны, стерины и различные органические кислоты. Их содержание в 100 г ржаного хлеба можно сопоставить с количеством, содержащимся в одном яблоке.

Кроме того, ржаная мука богата пищевыми волокнами, которые стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, помогают выводить из организма избыток холестерина и других вредных веществ. В 100 г ржаного хлеба содержится 12,4 г пищевых волокон, что составляет 62% от рекомендуемой суточной нормы. Это означает, что данный продукт может способствовать снижению веса, так как пищевые волокна сохраняют чувство сытости надолго. Доктор добавила, что если вы съедите тарелку супа вместе с кусочком хлеба, то почувствуете себя более сытым по сравнению с едой без хлеба. Полноценное насыщение обеспечивается именно благодаря пищевым волокнам и клейковине.

Добавить ржаной хлеб в рацион могут люди с сахарным диабетом, поскольку его гликемический индекс составляет 40-50, тогда как у пшеничного хлеба из муки высшего сорта он колеблется между 85 и 90.

Однако существуют случаи, когда ржаной хлеб из муки грубого помола может быть противопоказан. Это связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь желудка, язва 12-перстной кишки и хронический гастрит с повышенной кислотностью. Эти пациенты часто плохо переносят ржаной хлеб, и им рекомендуют использовать подсушенный белый пшеничный хлеб.

Денисова посоветовала добавлять по кусочку хлеба в каждый прием пищи. Это позволит снизить общую калорийность рациона, так как ощущение голода будет меньше, а значит, вы будете потреблять меньше сладостей и высококалорийной пищи.