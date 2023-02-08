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Сегодня, 15:20

Диетолог назвала молочные продукты, опасные для здоровья

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала, что несмотря на то что молочные продукты полезны для зубов, суставов и костей, некоторые из них могут нанести вред здоровью. По ее словам, наиболее опасными можно считать твердый сыр, сливочное масло и йогурт.

Как пояснила Марина Сорокина, твердый сыр у некоторых людей способствует сильным мигреням, а у гипертоников может привести к скачку артериального давления. Сливочное масло противопоказано людям с заболеваниями печени и ожирением. «Масло может спровоцировать развитие жирового гепатоза и существенно затруднить похудение», — подчеркнула врач.

Вреден и магазинный йогурт с большим количеством сахара и сладких фруктов. По словам Марины Сорокиной, он может стать причиной гипертонии, резких болей в животе и метеоризма, а также повысить риски образования холестериновых бляшек.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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