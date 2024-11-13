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Диетолог назвала молочный продукт, который почти не содержит лактозы
Питание и еда

Сегодня, 21:05

1 мин.

Диетолог назвала молочный продукт, который почти не содержит лактозы

Мария Задорожная
Автор
Молочные продукты
Фото grafvision, iStock
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Нутрициолог и диетолог Екатерина Григорович в беседе с «СЭ» отметила, что людям с непереносимостью лактозы можно есть сливочное масло. По ее словам, в продукте остаются только следы лактозы, поэтому его умеренное употребление не вызовет каких-либо негативных последствий.

«Но людям с аллергическими реакциями лучше избегать масла в рационе», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, специалист добавила, что в сливочном масле содержится большое количество триптофана — аминокислоты, способствующей выработке серотонина. Поэтому небольшое количество продукта в рационе может уменьшить тягу к сладкому и предотвратить переедание.

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