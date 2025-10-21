Видео
Диетолог назвала опасные последствия китайских закусок с латяо
Питание и еда

21 октября, 17:45

1 мин.

Диетолог назвала опасные последствия китайских закусок с латяо

Мария Задорожная
Автор
Соевое мясо
Фото alvarez, iStock

Популярные в социальных сетях у российских школьников закуски китайского происхождения на основе соевого мяса латяо могут серьезно навредить здоровью. В числе потенциальных рисков расстройства кишечника и возможные генетические проблемы, предупредила врач-диетолог Марият Мухина в интервью НСН.

Она прокомментировала сообщения о том, что российские школьники сталкиваются с диареей из-за китайского соевого мяса, ставшего модным благодаря трендам в социальных сетях. По словам специалиста, подходить к таким продуктам нужно осторожно, особенно когда речь идет о детском организме.

«Они могут вызвать не просто диарею, но и синдром раздражения толстого кишечника, гастриты, язвенные болезни и аллергическую реакцию», — сказала диетолог.

Она добавила, что российские эксперты не имеют полной уверенности в том, как работают китайские производители, в том числе не ясно, используют ли они генно-модифицированные ингредиенты. В таком «псевдосоевом» мясе содержится много усилителей вкуса.

«Дети могут подсесть на него и стать зависимыми от этих веществ», — резюмировала врач.

Опасность тренда на&nbsp;китайские конфеты.Диетолог рассказала об опасности тренда на китайские конфеты, вызывающие диарею
