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Сегодня, 19:30

Диетолог назвала причины повышенной тяги к сладкому

Мария Гусева
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Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала причины повышенной тяги к сладкому.

«Инсулинорезистентность. Возникает ситуация, когда самого гормона вырабатывается достаточно, но рецепторы теряют чувствительность, — цитирует Life.ru Мансурову. — Глюкоза остается в кровяном русле, и ткани ее не получают. Глюкоза — основной источник энергии для тканей, и ее недостаток нарушает метаболизм во всех органах. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие».

По словам Мансуровой, причинами повышенной тяги к сладкому могут быть хронический стресс и психологическая потребность. Кроме того, в пагубном пристрастии к сладостям могут быть виновны микроорганизмы. Некоторым из них для размножения и выживания необходимы углеводы.

Дефицит витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния, железа тоже может провоцировать желание поесть сладкого. При дефиците магния специалист рекомендует потреблять в небольших количествах горький шоколад, а также морепродукты и семена подсолнечника. А при дефиците хрома будут полезны ягоды и фрукты: киви, яблоки, ананасы. Пятой причиной тяги к сладкому диетолог назвала нарушение режима труда и отдыха.

Источник: Life.ru
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