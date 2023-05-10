Диетолог назвала признаки, которые способны предупредить о нездоровье

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Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала о признаках, которые сигнализируют о нездоровье организма и необходимости поменять стиль питания. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».
По словам специалиста, частые боли в желудке, нарушения стула, метеоризм, недостаток витаминов и микроэлементов, хроническая усталость, упадок сил и отсутствие энергии могут быть признаками того, что организм находится в критическом состоянии. Если вовремя не принять меры, это может закончиться госпитализацией с обострением язвы желудка, гастрита, энтерита и прочих проблем.
Если у вас присутствуют подобные симптомы, Марина Сорокина порекомендовала сдать биохимический анализ крови и скорректировать питание. Нужно сократить количество продуктов, богатых сахарами, консервантами, красителями и другими неполезными веществами. Также не лишним будет обратиться к врачу-терапевту.
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