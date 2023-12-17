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Диетолог назвала продукт, который может заменить мясо
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Диетолог назвала продукт, который может заменить мясо

Мария Маковей
Автор
Рыба, бобовые, мясо, крупы
Фото photka/istockphoto.com
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Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала об уникальном по аминокислотному составу продукте. Его даже называют «мясом для бедных».

«В горохе много витаминов группы В, фолиевой кислоты. Там есть такие элементы, как ванадий и бор, которые необходимы для борьбы с воспалениями, для повышения плотности костей, для лучшего усвоения кальция, магния, фосфора. Там много холина — он нужен для нормального формирования когнитивных возможностей мозга, для нормальной работы печени, он противник атеросклероза», — сказала эксперт.

Однако некоторым людям продукт противопоказан. Например тем, кто страдает повышенным содержанием солей мочевой кислоты, подагрой или камнями в почках.

«Горох — достаточно тяжелая пища для переваривания. Мы знаем, что в больших количествах он может давать неприятные ощущения — газообразование, метеоризм. Конечно, горох нужно ограничить тем, у кого есть любое заболевание ЖКТ, особенно связанное с каким-то воспалительным процессом: гастрит, язва, колит, — подытожила диетолог.

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