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Сегодня, 12:05

Диетолог назвала продукты для похудения и тонкой талии

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Баночка меда
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала о продуктах, которые нужно включить в рацион, чтобы избавиться от лишних килограммов. «Важно не что ты ешь и не в каком объеме, а как быстро организм сумеет переварить это. Чем проще он справляется с «поставленной» задачей, тем стройнее человек и наоборот», — пояснила эксперт, объясняя, почему некоторым бывает так сложно похудеть. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Чтобы ускорить процесс переваривания, Марина Сорокина порекомендовала изменить рацион, добавив в него продукты, ускоряющие метаболизм. К ним относятся острый перец, лимон, грейпфрут, зеленый чай, имбирь, корица, зира, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, мед, льняное семя. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть осторожнее с такими продуктами и не есть их все сразу. Также лучше не увлекаться подобной едой зимой — она может спровоцировать повышенное потоотделение, из-за чего легко простыть, резюмировала диетолог.

Ранее мы рассказывали, как еще ускорить обмен веществ.

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