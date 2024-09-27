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Диетолог назвала продукты, которые укрепят иммунитет осенью
Питание и еда

Сегодня, 12:35

1 мин.

Диетолог назвала продукты, которые укрепят иммунитет осенью

Мария Задорожная
Автор
Продукты, богатые витаминами
Фото bondarillia/istockphoto.com, iStock
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Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала РИА «Новости», какие продукты обязательно следует включить в осенний рацион.

По ее словам, в сезон простуд организму нужно давать как можно больше биофлавоноидов и провитамина А, которые необходимы для укрепления иммунной системы. Также важна и клетчатка.

Так, в список обязательных осенних продуктов эксперт рекомендует включить свеклу, тыкву и морковь. Они улучшат зрение, микробиом кишечника и качество кожи. Необходимо добавить киви и цитрусовые, которые считаются источником витамина С.

«Банан содержит калий, который благотворно влияет на работу сердца, а клетчатка с мягкой текстурой дает продолжительное чувство сытости, что важно при контроле веса. Банан можно использовать как альтернативу при отказе от сахара, добавлять его вместо сахара в рецепты», — добавила доктор.

Кроме того, в осеннее меню стоит добавить облепиху, смородину, бруснику и клюкву. Еще в рационе должны быть сельдь и скумбрия, они насыщают Омега-3 жирными кислотами и белком, как и орехи и семена чиа.

«Финики, курага, персики, чернослив, темный изюм — это прекрасная замена сахару. Содержат витамины, микроэлементы и клетчатку», — подытожила гастроэнтеролог.

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